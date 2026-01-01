Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Nikon

Управление функциями производится с помощью мобильного телефона или планшета Apple с использованием Bluetooth версии 4.0 или выше. Для этого необходимо скачать и установить специальное приложение. Беспроводная технология Bluetooth обеспечит легкое управление дистанционной съемкой с устройства iPhone или iPad на расстоянии до 10 м.
Совместимость с камерами – Nikon D300s, D3X, D3, D800, D700, D300, D200, D2Xs, D2Hs, D2X, D2H, D1H, D1X, D1, N90s, F5, F6, F100, F90, F90X.
Совместимость с устройствами – смартфоны и планшетные компьютеры Apple.