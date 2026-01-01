images
Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Nikon

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Nikon

Pixel
Артикул: NVF-8001

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control – пульт дистанционного управления для Nikon, позволяет при помощи Bluetooth управлять фотокамерой, осуществляя покадровую или серийную фотосъемку, съемку со фотовспышкой, съемку с двухсекундной задержкой и съемку по таймеру через заданные интервалы времени. 

Описание

Управление функциями производится с помощью мобильного телефона или планшета Apple с использованием Bluetooth версии 4.0 или выше. Для этого необходимо скачать и установить специальное приложение. Беспроводная технология Bluetooth обеспечит легкое управление дистанционной съемкой с устройства iPhone или iPad на расстоянии до 10 м.

Совместимость с камерами – Nikon D300s, D3X, D3, D800, D700, D300, D200, D2Xs, D2Hs, D2X, D2H, D1H, D1X, D1, N90s, F5, F6, F100, F90, F90X.

Совместимость с устройствами – смартфоны и планшетные компьютеры Apple.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LADR 58-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 58-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 58-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Арт. NVF-9650
Fotokvant LADR 58-58 реверсивное кольцо для макросъемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LADR 58-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 58 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


570 ₽
В корзину
Fotokvant LADU 49-62 повышающее кольцо для фильтров 49-62 мм
Арт. DAN-2856
Fotokvant LADU 49-62 повышающее кольцо для фильтров 49-62 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-62.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-62 мм.

250 ₽
В корзину
Fotokvant LADR 62-62 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 62-62 реверсивное кольцо для макросъемки
Fotokvant LADR 62-62 реверсивное кольцо для макросъемки
Арт. DAN-1748
Fotokvant LADR 62-62 реверсивное кольцо для макросъемки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Реверсивное кольцо Fotokvant LADR 62-62 для макросъемки на объективы диаметром 62 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.

570 ₽
В корзину

Видео

Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Селфи на закате
Селфи на закате
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.