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Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Canon

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Canon

Pixel
Артикул: NVF-8000

Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control – пульт дистанционного управления для Canon, позволяет при помощи Bluetooth управлять фотокамерой, осуществляя покадровую или серийную фотосъемку, съемку с фотовспышкой, съемку с 2-х секундной задержкой и съемку по таймеру через заданные интервалы времени.

Описание

Управление функциями производится с помощью мобильного телефона или планшета Apple с использованием Bluetooth версии 4.0 или выше. Для этого необходимо скачать и установить специальное приложение. Беспроводная технология Bluetooth обеспечит легкое управление дистанционной съемкой с устройства iPhone или iPad на расстоянии до 10м.

Совместимость с камерами – Canon 100D, 1100D, 1000D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 60D.

Совместимость с устройствами – смартфоны и планшетные компьютеры Apple.

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