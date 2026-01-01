Pixel BG-100 Bluetooth Timer Remote Control пульт дистанционного управления для Canon

Описание

Управление функциями производится с помощью мобильного телефона или планшета Apple с использованием Bluetooth версии 4.0 или выше. Для этого необходимо скачать и установить специальное приложение. Беспроводная технология Bluetooth обеспечит легкое управление дистанционной съемкой с устройства iPhone или iPad на расстоянии до 10м.

Совместимость с камерами – Canon 100D, 1100D, 1000D, 700D, 650D, 600D, 550D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 60D.

Совместимость с устройствами – смартфоны и планшетные компьютеры Apple.