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Jianisi RS-S1 спусковой тросик
Jianisi RS-S1 спусковой тросик

Jianisi RS-S1 спусковой тросик

Jianisi
Артикул: NVF-7634

Jianisi RS-S1 – спусковой тросик. Используется для дистанционного управления фотокамерой системы Sony. Совместим с камерами Sony A900, A850, A700, A580, A560, A550, A500, A450, A350, A300, A200, A99, A77, A65, A55, A35, A33, A380, A330, A100.

Описание

Jianisi RS-S1 спусковой тросик

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