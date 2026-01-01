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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jianisi RS-S1 – спусковой тросик. Используется для дистанционного управления фотокамерой системы Sony. Совместим с камерами Sony A900, A850, A700, A580, A560, A550, A500, A450, A350, A300, A200, A99, A77, A65, A55, A35, A33, A380, A330, A100.
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