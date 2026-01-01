Flama FL-60E3U ИК-пульт управления с кабелем

Пульт разработан для зеркальных и компактных цифровых фотокамер (кроме камер Sony), поддерживающих функцию дистанционного управления с помощью ИК-сигнала. Дальность действия пульта - до 50 метров в прямой видимости от фотоаппарата.В комплекте поставляется кабель дистанционного управления для фотоаппаратов Canon серий 1000D, 450D, 400D, 350D, Pentax SLR и Samsung GX-10, GX-20, что значительно расширяет область применения пульта.
Пульт имеет три положения спусковой кнопки:
- нажата наполовину (происходит настройка автофокуса камеры, при полном нажатии производится спуск затвора);
- нажата в течение 2 секунд (происходит съемка с задержкой в 2 секунды);
- нажата в течение более 3 секунд (работа с длинными выдержками или для режима серийной съемки, установленного предварительно в настройках камеры). Для завершения съемки необходимо нажать кнопку спуска затвора повторно.