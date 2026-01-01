Flama FL-60E3U ИК-пульт управления с кабелем

Описание

Пульт разработан для зеркальных и компактных цифровых фотокамер (кроме камер Sony), поддерживающих функцию дистанционного управления с помощью ИК-сигнала. Дальность действия пульта - до 50 метров в прямой видимости от фотоаппарата.В комплекте поставляется кабель дистанционного управления для фотоаппаратов Canon серий 1000D, 450D, 400D, 350D, Pentax SLR и Samsung GX-10, GX-20, что значительно расширяет область применения пульта.

Пульт имеет три положения спусковой кнопки: