П-фото HDMTV 5M HT5 кабель 5 м

Описание

Кабель П-фото HDMTV 5M HT5 – это надежное решение для подключения современных мультимедийных устройств. Длина 5 метров обеспечивает удобное соединение компонентов, расположенных на расстоянии друг от друга, что особенно актуально при монтаже домашних кинотеатров, подключении проекторов, игровых консолей, ноутбуков и телевизоров к другим источникам сигнала.

Ключевые особенности:

Высокое качество сигнала: Кабель оснащен разъемами HDMI и обеспечивает стабильную передачу видеосигнала в формате Full HD (1080p) и звука высокого разрешения.

Оптимальная длина: 5 метров – идеальный выбор для аккуратного соединения устройств по комнате без необходимости использовать удлинители.

Совместимость: Работает с большинством устройств, имеющих порт HDMI: телевизоры, мониторы, проекторы, видеокарты, приставки, медиаплееры.

Удобство использования: Прочные разъемы и гибкий кабель упрощают монтаж и подключение в ограниченном пространстве.

Назначение: Подходит для трансляции презентаций, просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом на большом экране.

Данная модель относится к категории стандартных HDMI-кабелей и предназначена для повседневного использования там, где не требуется поддержка 4K или расширенных цветовых пространств. Это практичный выбор для дома, офиса или учебного класса.

Купить кабель П-фото HDMTV 5M HT5 по доступной цене – значит получить проверенный способ соединить вашу технику для четкой картинки и чистого звука без лишних затрат.