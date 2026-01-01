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П-фото HDMTV 5M HT5 кабель 5 м
П-фото HDMTV 5M HT5 кабель 5 м
П-фото HDMTV 5M HT5 кабель 5 м

П-фото HDMTV 5M HT5 кабель 5 м

П-Фото
Артикул: MTG-2729

П-фото HDMTV 5M HT5 кабель. Длина 5 м. Разъемы HDMI.

Описание

Кабель П-фото HDMTV 5M HT5 – это надежное решение для подключения современных мультимедийных устройств. Длина 5 метров обеспечивает удобное соединение компонентов, расположенных на расстоянии друг от друга, что особенно актуально при монтаже домашних кинотеатров, подключении проекторов, игровых консолей, ноутбуков и телевизоров к другим источникам сигнала.

Ключевые особенности:

  • Высокое качество сигнала: Кабель оснащен разъемами HDMI и обеспечивает стабильную передачу видеосигнала в формате Full HD (1080p) и звука высокого разрешения.
  • Оптимальная длина: 5 метров – идеальный выбор для аккуратного соединения устройств по комнате без необходимости использовать удлинители.
  • Совместимость: Работает с большинством устройств, имеющих порт HDMI: телевизоры, мониторы, проекторы, видеокарты, приставки, медиаплееры.
  • Удобство использования: Прочные разъемы и гибкий кабель упрощают монтаж и подключение в ограниченном пространстве.
  • Назначение: Подходит для трансляции презентаций, просмотра фильмов, игр и работы с мультимедийным контентом на большом экране.

Данная модель относится к категории стандартных HDMI-кабелей и предназначена для повседневного использования там, где не требуется поддержка 4K или расширенных цветовых пространств. Это практичный выбор для дома, офиса или учебного класса.

Купить кабель П-фото HDMTV 5M HT5 по доступной цене – значит получить проверенный способ соединить вашу технику для четкой картинки и чистого звука без лишних затрат.

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