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Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1
Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1
Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1

Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1

Profoto
Артикул: MTG-0155

Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1 - компактное зарядное устройство, которое быстро и легко зарядит литийионный аккумулятор вспышки A1. Время зарядки составляет 80 мин. Об окончании зарядки сообщает светодиодный индикатор. При наличии соответствующего шнура или адаптера для розетки зарядка может работать при напряжении от 100 до 240 В. Размеры устройства - 114 х 62 х 47 мм, вес - 126 г.

Описание

Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1

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