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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto (100398) EUR зарядка для аккумулятора А1 - компактное зарядное устройство, которое быстро и легко зарядит литийионный аккумулятор вспышки A1. Время зарядки составляет 80 мин. Об окончании зарядки сообщает светодиодный индикатор. При наличии соответствующего шнура или адаптера для розетки зарядка может работать при напряжении от 100 до 240 В. Размеры устройства - 114 х 62 х 47 мм, вес - 126 г.
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