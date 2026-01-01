Profoto (100308EU) Battery Charger 2.8A зарядное устройство от сети

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство от сети Profoto (100308EU) Battery Charger 2.8A.
Стандартное зарядное устройство, которое полностью заряжает батарею B2 за 1 час, B1 за два часа и для зарядки батари B1X потребуется чуть более двух часов.
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