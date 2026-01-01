images
Proaim Power Booster FCPBST портативное зарядное устройство для фото- и видеокамер

Proaim Power Booster FCPBST портативное зарядное устройство для фото- и видеокамер

Proaim
Артикул: OLE-0209

Усилитель Proaim Power Booster FCPBST очень удобен в тех случаях, когда оператору нужно много переезжать. Зарядное устройство имеет компактные размеры и совместимо со всеми моделями аксессуаров для съемки и оборудованием в 12 V. Модель оснащена защитой от перегрева и короткого замыкания. Возможна регулировка подачи электроэнергии, длительное время работы.

Описание

Технические характеристики:

  • размеры, мм – 144,5х98,5x20,7
  • вес, кг – 1
  • напряжение на входе, V – 12
  • напряжение на выходе, V – 12 DC, 7,2 DC, 5 DC, 4000 mAh

Комплектация

  • Устройство Power Booster – 1 шт.
  • Кабель – 3 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.