Proaim Power Booster FCPBST портативное зарядное устройство для фото- и видеокамер

Артикул: OLE-0209

Усилитель Proaim Power Booster FCPBST очень удобен в тех случаях, когда оператору нужно много переезжать. Зарядное устройство имеет компактные размеры и совместимо со всеми моделями аксессуаров для съемки и оборудованием в 12 V. Модель оснащена защитой от перегрева и короткого замыкания. Возможна регулировка подачи электроэнергии, длительное время работы.