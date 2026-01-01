Proaim Power Booster FCPBST портативное зарядное устройство для фото- и видеокамер

Технические характеристики:
- размеры, мм – 144,5х98,5x20,7
- вес, кг – 1
- напряжение на входе, V – 12
- напряжение на выходе, V – 12 DC, 7,2 DC, 5 DC, 4000 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Усилитель Proaim Power Booster FCPBST очень удобен в тех случаях, когда оператору нужно много переезжать. Зарядное устройство имеет компактные размеры и совместимо со всеми моделями аксессуаров для съемки и оборудованием в 12 V. Модель оснащена защитой от перегрева и короткого замыкания. Возможна регулировка подачи электроэнергии, длительное время работы.
Технические характеристики:
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