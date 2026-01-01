Godox UC29 зарядное устройство для аккумулятора вспышек Godox AD200

Аккумуляторная вспышка со сменными импульсными головками. Мощность 200 Дж, регулировка мощности от 1/512 до 1/1, две головки: H200 II линзовая / H200J II с открытой лампой, bi-color моделирующий свет с цветовой температурой от 2800 до 6000 К у обеих головок, совместимость с TTL-режимами камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica, работа от литиевого аккумулятора (до 500 вспышек) / внешнего блока питания PB960 (опция), зарядное устройство в комплекте.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00