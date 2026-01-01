Godox UC20 USB зарядное утройство для аккумулятора V350

Артикул: DAN-8710

Зарядное устройство Godox UC20 USB для литий-ионного аккумулятора VB20 от накамерных вспышек Godox серии V350. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока с помощью адаптера 5В/2А с разъемом USB Type-C (адаптер приобретается отдельно, например Godox VC1). Выходное напряжение зарядного устройства 8,4 В (0,35/0,7 А). На корпусе находится индикатор, который показывает степень заряда аккумулятора.