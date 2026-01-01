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Godox UC20 USB зарядное утройство для аккумулятора V350

Godox UC20 USB зарядное утройство для аккумулятора V350

Godox
Артикул: DAN-8710

Зарядное устройство Godox UC20 USB для литий-ионного аккумулятора VB20 от накамерных вспышек Godox серии V350. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока с помощью адаптера 5В/2А с разъемом USB Type-C (адаптер приобретается отдельно, например Godox VC1). Выходное напряжение зарядного устройства 8,4 В (0,35/0,7 А). На корпусе находится индикатор, который показывает степень заряда аккумулятора.

Описание

  • Разъем для подключения к источнику тока USB-C

Напряжение:

  • входное– DC 5 В
  • выходное - DC 8,4 В

Ток:

  • входной– 1 А/2 А выходной 0.35 А/0.7 А
  • выходной - 0.35 А/0.7 А

Размеры:

  • устройства– 58х41х26 мм 
  • упаковки - 60х60х30 мм

Масса устройства–  26 г

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