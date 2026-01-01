Godox UC20 USB зарядное утройство для аккумулятора V350

- Разъем для подключения к источнику тока USB-C
Напряжение:
- входное– DC 5 В
- выходное - DC 8,4 В
Ток:
- входной– 1 А/2 А выходной 0.35 А/0.7 А
- выходной - 0.35 А/0.7 А
Размеры:
- устройства– 58х41х26 мм
- упаковки - 60х60х30 мм
Масса устройства– 26 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Godox UC20 USB для литий-ионного аккумулятора VB20 от накамерных вспышек Godox серии V350. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока с помощью адаптера 5В/2А с разъемом USB Type-C (адаптер приобретается отдельно, например Godox VC1). Выходное напряжение зарядного устройства 8,4 В (0,35/0,7 А). На корпусе находится индикатор, который показывает степень заряда аккумулятора.
Напряжение:
Ток:
Размеры:
Масса устройства– 26 г
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter