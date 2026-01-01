Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство

Артикул: OLE-2764

Компактное сетевое зарядное устройство оснащено двумя выходными USB-портами и позволят заряжать два девайса одновременно. Работает от сети с напряжением от 100 до 240 В и подходит для зарядки большинства гаджетов. Имеет многоуровневую систему защиты для безопасной зарядки. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.