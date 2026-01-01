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Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство
Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство
Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство
Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство

Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство

Baseus
Артикул: OLE-2764

Компактное сетевое зарядное устройство оснащено двумя выходными USB-портами и позволят заряжать два девайса одновременно. Работает от сети с напряжением от 100 до 240 В и подходит для зарядки большинства гаджетов. Имеет многоуровневую систему защиты для безопасной зарядки. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.

Описание

Характеристики:

  • Выходные разъемы 2xUSB
  • Выходные напряжение/ток, В/А USB1/USB2: 5/2, USB1+USB2: 5/2.1
  • Макс. выходная мощность, Вт 10.5
  • Вход 100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 А
  • Размеры 41.1 x 36 x 28.2 мм
  • Вес 41.2 гр

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