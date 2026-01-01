Baseus Compact Charger 2U 10.5W EU Black CCXJ010201 сетевое зарядное устройство

Характеристики:
- Выходные разъемы 2xUSB
- Выходные напряжение/ток, В/А USB1/USB2: 5/2, USB1+USB2: 5/2.1
- Макс. выходная мощность, Вт 10.5
- Вход 100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 А
- Размеры 41.1 x 36 x 28.2 мм
- Вес 41.2 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактное сетевое зарядное устройство оснащено двумя выходными USB-портами и позволят заряжать два девайса одновременно. Работает от сети с напряжением от 100 до 240 В и подходит для зарядки большинства гаджетов. Имеет многоуровневую систему защиты для безопасной зарядки. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.
Характеристики:
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