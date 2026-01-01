Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство

Артикул: OLE-2765

Компактное сетевое зарядное устройство белого цвета оснащено одним выходным USB Type-C портом. Работает от сети с напряжением от 100 до 240 В и поддерживает выходную мощноть 20 Вт. Имеет многоуровневую систему защиты для безопасной зарядки. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.