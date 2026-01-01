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Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство
Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство
Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство
Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство
Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство

Baseus Adapter Quick charger Super Si IC 20W Euro CCSUP-B02 white сетевое зарядное устройство

Baseus
Артикул: OLE-2765

Компактное сетевое зарядное устройство белого цвета оснащено одним выходным USB Type-C портом. Работает от сети с напряжением от 100 до 240 В и поддерживает выходную мощноть 20 Вт. Имеет многоуровневую систему защиты для безопасной зарядки. Встроенный интеллектуальный чип автоматически определяет каждое подключенное устройство и подбирает для каждого оптимальные выходные параметры.

Описание

Характеристики:

  • Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,8 А
  • Выход типа C: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 1,67 А, 15 В = 1,3 А 20 Вт Макс.
  • Размер  78 х 34 х 28 мм
  • Вес продукта: 49 г

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