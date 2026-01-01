Dedolight DT4x150E блок питания для DLH4x150S

Описание

Специальный блок питания и контроля для работы с источником мягкого света DLH4x150S, дает возможность индивидуально диммировать каждую лампу прибора. Есть возможность выбрать любой уровень цветовой температуры ниже 3400К. Путем последовательного включения одной, двух, трех или четырех ламп, получаются четыре уровня интенсивности светового потока. Таким образом, доступно бесконечное количество вариаций яркости, а также очень эффектные теплые полутона в тенях при портретной съемке.