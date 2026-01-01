- Каждая сторона состоит из 3 колен
- Идеально подходит для рассеивателей
- Изготовлена из алюминиевого сплава
Характеристики:
- Вес: 19 кг
- Цвет: Черный
- Глубина: 366 см
- Высота: 3 см
- Длина: 366 см
- Материал: Алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger H1200M рама модульная 12х12' (360х360см). Прочная модульная рама состоит из секций квадратного сечения размером 3мм, которые быстро соединяются друг с другом и фиксируются штифтовым замком, превращаясь в подвесную раму для рассеивателей и отражателей. Можно собрать раму любого размера, используя дополнительные секции.
Характеристики:
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