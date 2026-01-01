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Avenger H1200M рама модульная 12х12' (360х360см)

Avenger H1200M рама модульная 12х12' (360х360см)

Avenger
Артикул: MTG-2318

Avenger H1200M рама модульная 12х12' (360х360см). Прочная модульная рама состоит из секций квадратного сечения размером 3мм, которые быстро соединяются друг с другом и фиксируются штифтовым замком, превращаясь в подвесную раму для рассеивателей и отражателей. Можно собрать раму любого размера, используя дополнительные секции.

Описание

  • Каждая сторона состоит из 3 колен
  • Идеально подходит для рассеивателей
  • Изготовлена из алюминиевого сплава

Характеристики:

  • Вес: 19 кг
  • Цвет: Черный
  • Глубина: 366 см
  • Высота: 3 см
  • Длина: 366 см
  • Материал: Алюминий

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