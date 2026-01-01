Артикул: MTG-2318

Avenger H1200M рама модульная 12х12' (360х360см). Прочная модульная рама состоит из секций квадратного сечения размером 3мм, которые быстро соединяются друг с другом и фиксируются штифтовым замком, превращаясь в подвесную раму для рассеивателей и отражателей. Можно собрать раму любого размера, используя дополнительные секции.