Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см

Описание

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve – черное полотно для управления светом 110x200 см

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve (артикул DAN-2818) — это сменное черное вельветовое полотно размером 110×200 см, предназначенное для профессиональной рамы Lastolite Skylite (рама приобретается отдельно). Используется для блокировки света, создания глубоких теней и затемнения фона при фото- и видеосъёмке.

Полотно относится к системе Rapid Fabric — оно крепится к раме с помощью быстросъёмных клипс, что позволяет заменить его за секунды без инструментов. Вельветовая поверхность обеспечивает максимальное поглощение света, не давая бликов и отражений.

Основные особенности

Размер: 110×200 см — подходит для рамы Lastolite Skylite LR812 (продаётся отдельно).

110×200 см — подходит для рамы Lastolite Skylite LR812 (продаётся отдельно). Материал: чёрный вельвет — полностью матовый, не отражает свет, даёт глубокий чёрный цвет.

чёрный вельвет — полностью матовый, не отражает свет, даёт глубокий чёрный цвет. Назначение: блокировка света, создание теней, затемнение фона, устранение нежелательных засветов.

блокировка света, создание теней, затемнение фона, устранение нежелательных засветов. Крепление: быстросъёмные клипсы Rapid Fabric (вшиты в края полотна).

быстросъёмные клипсы Rapid Fabric (вшиты в края полотна). Совместимость: только с рамами Lastolite Skylite размером 110×200 см.

только с рамами Lastolite Skylite размером 110×200 см. Уход: ткань можно аккуратно чистить мягкой щёткой, не рекомендуется стирать.

Для чего используется чёрное полотно

Создание теней (негативный флажок): установите полотно между источником света и объектом, чтобы добавить глубины и драматичности.

установите полотно между источником света и объектом, чтобы добавить глубины и драматичности. Блокировка фонового света: перекройте ненужные засветки на фоне, чтобы он оставался абсолютно чёрным.

перекройте ненужные засветки на фоне, чтобы он оставался абсолютно чёрным. Контроль отражений: затемните бликующие участки на глянцевых предметах.

затемните бликующие участки на глянцевых предметах. Использование в качестве флага: ограничьте распространение света в определённых зонах кадра.

Преимущества оригинального полотна Lastolite

Идеальное натяжение: ткань сшита точно под размер рамы, не провисает и не даёт складок.

ткань сшита точно под размер рамы, не провисает и не даёт складок. Быстрая смена: клипсы позволяют поменять полотно (например, с чёрного на белый или рассеиватель) за 1–2 минуты.

клипсы позволяют поменять полотно (например, с чёрного на белый или рассеиватель) за 1–2 минуты. Прочные края: по периметру усиленная строчка, выдерживающая частое натяжение.

по периметру усиленная строчка, выдерживающая частое натяжение. Компактное хранение: ткань легко складывается и не занимает много места.

ткань легко складывается и не занимает много места. Профессиональное качество: вельвет не выцветает, не бликует и сохраняет глубокий чёрный цвет годами.

Совместимость

Данное полотно предназначено исключительно для рамы Lastolite LR812 Skylite (алюминиевая складная рама 110×200 см). Она продаётся отдельно и также доступна в нашем магазине (артикул DAN-2106). Полотно не подходит для рам других производителей или другого размера.

Как использовать полотно с рамой

Разложите алюминиевую раму Lastolite Skylite LR812 до щелчка. Разверните чёрное полотно поверх рамы. По очереди закрепите быстросъёмные клипсы по краям ткани на трубах рамы. Убедитесь, что полотно натянуто равномерно — без складок. Установите раму на стойку с помощью держателя (например, на грип-голову или специальный кронштейн). Для снятия — отстегните клипсы и аккуратно сложите ткань.

Кому подойдёт это полотно

Студийным фотографам: для точного контроля света при портретной и предметной съёмке.

для точного контроля света при портретной и предметной съёмке. Видеографам и кинематографистам: для создания теней и затемнения участков кадра.

для создания теней и затемнения участков кадра. Фотографам на выезде: полотно и рама легки и компактны, удобно брать с собой на локации.

полотно и рама легки и компактны, удобно брать с собой на локации. Пользователям Lastolite Skylite: которые хотят расширить возможности системы, докупив чёрный флажок.

Рекомендации по уходу

Вельветовая ткань чувствительна к интенсивной стирке. Рекомендуется чистить её мягкой щёткой или слегка влажной губкой без моющих средств. При сильном загрязнении допускается ручная стирка в холодной воде с мягким мылом, но без отжима и машинной сушки. Храните полотно в сухом месте в сложенном виде.