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Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см

Lastolite
Артикул: DAN-2818

Черная ткань (вельвет) Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve для отражателя, размером 110х200 см.

Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 110х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для блокирования света и создания тени на сцене или предмете. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.


Описание

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve – черное полотно для управления светом 110x200 см

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve (артикул DAN-2818) — это сменное черное вельветовое полотно размером 110×200 см, предназначенное для профессиональной рамы Lastolite Skylite (рама приобретается отдельно). Используется для блокировки света, создания глубоких теней и затемнения фона при фото- и видеосъёмке.

Полотно относится к системе Rapid Fabric — оно крепится к раме с помощью быстросъёмных клипс, что позволяет заменить его за секунды без инструментов. Вельветовая поверхность обеспечивает максимальное поглощение света, не давая бликов и отражений.

Основные особенности

  • Размер: 110×200 см — подходит для рамы Lastolite Skylite LR812 (продаётся отдельно).
  • Материал: чёрный вельвет — полностью матовый, не отражает свет, даёт глубокий чёрный цвет.
  • Назначение: блокировка света, создание теней, затемнение фона, устранение нежелательных засветов.
  • Крепление: быстросъёмные клипсы Rapid Fabric (вшиты в края полотна).
  • Совместимость: только с рамами Lastolite Skylite размером 110×200 см.
  • Уход: ткань можно аккуратно чистить мягкой щёткой, не рекомендуется стирать.

Для чего используется чёрное полотно

  • Создание теней (негативный флажок): установите полотно между источником света и объектом, чтобы добавить глубины и драматичности.
  • Блокировка фонового света: перекройте ненужные засветки на фоне, чтобы он оставался абсолютно чёрным.
  • Контроль отражений: затемните бликующие участки на глянцевых предметах.
  • Использование в качестве флага: ограничьте распространение света в определённых зонах кадра.

Преимущества оригинального полотна Lastolite

  • Идеальное натяжение: ткань сшита точно под размер рамы, не провисает и не даёт складок.
  • Быстрая смена: клипсы позволяют поменять полотно (например, с чёрного на белый или рассеиватель) за 1–2 минуты.
  • Прочные края: по периметру усиленная строчка, выдерживающая частое натяжение.
  • Компактное хранение: ткань легко складывается и не занимает много места.
  • Профессиональное качество: вельвет не выцветает, не бликует и сохраняет глубокий чёрный цвет годами.

Совместимость

Данное полотно предназначено исключительно для рамы Lastolite LR812 Skylite (алюминиевая складная рама 110×200 см). Она продаётся отдельно и также доступна в нашем магазине (артикул DAN-2106). Полотно не подходит для рам других производителей или другого размера.

Как использовать полотно с рамой

  1. Разложите алюминиевую раму Lastolite Skylite LR812 до щелчка.
  2. Разверните чёрное полотно поверх рамы.
  3. По очереди закрепите быстросъёмные клипсы по краям ткани на трубах рамы.
  4. Убедитесь, что полотно натянуто равномерно — без складок.
  5. Установите раму на стойку с помощью держателя (например, на грип-голову или специальный кронштейн).
  6. Для снятия — отстегните клипсы и аккуратно сложите ткань.

Кому подойдёт это полотно

  • Студийным фотографам: для точного контроля света при портретной и предметной съёмке.
  • Видеографам и кинематографистам: для создания теней и затемнения участков кадра.
  • Фотографам на выезде: полотно и рама легки и компактны, удобно брать с собой на локации.
  • Пользователям Lastolite Skylite: которые хотят расширить возможности системы, докупив чёрный флажок.

Рекомендации по уходу

Вельветовая ткань чувствительна к интенсивной стирке. Рекомендуется чистить её мягкой щёткой или слегка влажной губкой без моющих средств. При сильном загрязнении допускается ручная стирка в холодной воде с мягким мылом, но без отжима и машинной сушки. Храните полотно в сухом месте в сложенном виде.

Комплектация

В стандартную поставку входит только чёрное вельветовое полотно Lastolite LR81202R размером 110×200 см. Рама, чехол для переноски, стойка и держатель приобретаются отдельно.

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