Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve полотно черное для отражателя 110х200 см

Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve – черное полотно для управления светом 110x200 см
Lastolite LR81202R Skylite Rapid Fab Blk Velve (артикул DAN-2818) — это сменное черное вельветовое полотно размером 110×200 см, предназначенное для профессиональной рамы Lastolite Skylite (рама приобретается отдельно). Используется для блокировки света, создания глубоких теней и затемнения фона при фото- и видеосъёмке.
Полотно относится к системе Rapid Fabric — оно крепится к раме с помощью быстросъёмных клипс, что позволяет заменить его за секунды без инструментов. Вельветовая поверхность обеспечивает максимальное поглощение света, не давая бликов и отражений.
Основные особенности
- Размер: 110×200 см — подходит для рамы Lastolite Skylite LR812 (продаётся отдельно).
- Материал: чёрный вельвет — полностью матовый, не отражает свет, даёт глубокий чёрный цвет.
- Назначение: блокировка света, создание теней, затемнение фона, устранение нежелательных засветов.
- Крепление: быстросъёмные клипсы Rapid Fabric (вшиты в края полотна).
- Совместимость: только с рамами Lastolite Skylite размером 110×200 см.
- Уход: ткань можно аккуратно чистить мягкой щёткой, не рекомендуется стирать.
Для чего используется чёрное полотно
- Создание теней (негативный флажок): установите полотно между источником света и объектом, чтобы добавить глубины и драматичности.
- Блокировка фонового света: перекройте ненужные засветки на фоне, чтобы он оставался абсолютно чёрным.
- Контроль отражений: затемните бликующие участки на глянцевых предметах.
- Использование в качестве флага: ограничьте распространение света в определённых зонах кадра.
Преимущества оригинального полотна Lastolite
- Идеальное натяжение: ткань сшита точно под размер рамы, не провисает и не даёт складок.
- Быстрая смена: клипсы позволяют поменять полотно (например, с чёрного на белый или рассеиватель) за 1–2 минуты.
- Прочные края: по периметру усиленная строчка, выдерживающая частое натяжение.
- Компактное хранение: ткань легко складывается и не занимает много места.
- Профессиональное качество: вельвет не выцветает, не бликует и сохраняет глубокий чёрный цвет годами.
Совместимость
Данное полотно предназначено исключительно для рамы Lastolite LR812 Skylite (алюминиевая складная рама 110×200 см). Она продаётся отдельно и также доступна в нашем магазине (артикул DAN-2106). Полотно не подходит для рам других производителей или другого размера.
Как использовать полотно с рамой
- Разложите алюминиевую раму Lastolite Skylite LR812 до щелчка.
- Разверните чёрное полотно поверх рамы.
- По очереди закрепите быстросъёмные клипсы по краям ткани на трубах рамы.
- Убедитесь, что полотно натянуто равномерно — без складок.
- Установите раму на стойку с помощью держателя (например, на грип-голову или специальный кронштейн).
- Для снятия — отстегните клипсы и аккуратно сложите ткань.
Кому подойдёт это полотно
- Студийным фотографам: для точного контроля света при портретной и предметной съёмке.
- Видеографам и кинематографистам: для создания теней и затемнения участков кадра.
- Фотографам на выезде: полотно и рама легки и компактны, удобно брать с собой на локации.
- Пользователям Lastolite Skylite: которые хотят расширить возможности системы, докупив чёрный флажок.
Рекомендации по уходу
Вельветовая ткань чувствительна к интенсивной стирке. Рекомендуется чистить её мягкой щёткой или слегка влажной губкой без моющих средств. При сильном загрязнении допускается ручная стирка в холодной воде с мягким мылом, но без отжима и машинной сушки. Храните полотно в сухом месте в сложенном виде.