Lastolite LR811 рама для отражателей Skylite 110х110

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR811 – легкая сборная рама для тканевых полотен системы Skylite Rapid Frame, изготовленная из алюминия. Жесткая система соединения компонентов дает возможность работать даже в ветреную погоду. Большой выбор дополнительных полотен обеспечивает безграничную свободу творчества. На стойку рама устанавливается с помощью держателя. Размер 100x100 см, вес, кг – 1,1.
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