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Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м

Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м

Lastolite
Артикул: MTG-2323

Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м. Легкий и удобный комплект Skylite Rapid от Lastolite/Manfrotto с жестким чехлом включает в себя два полотна для максимальной универсальности. На жесткую складную алюминиевую раму при помощи клипс можно прикрепить рассеивающее полотно (ослабляет световой поток на 1.25 ступени) или двухстороннее отражающее полотно (цвет белый/серебро). В набор входит удобный жесткий чехол для хранения и переноски. 

Описание

Характеристики:

  • алюминиевая рама размером 150х150 см
  • два полотна в комплекте: рассеивающее (1.25 ступени) и двухстороннее отражающее (белый/серебро)
  • жесткий чехол для переноски в комплекте. 

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