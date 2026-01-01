Артикул: MTG-2323

Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м. Легкий и удобный комплект Skylite Rapid от Lastolite/Manfrotto с жестким чехлом включает в себя два полотна для максимальной универсальности. На жесткую складную алюминиевую раму при помощи клипс можно прикрепить рассеивающее полотно (ослабляет световой поток на 1.25 ступени) или двухстороннее отражающее полотно (цвет белый/серебро). В набор входит удобный жесткий чехол для хранения и переноски.