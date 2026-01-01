Характеристики:
- алюминиевая рама размером 150х150 см
- два полотна в комплекте: рассеивающее (1.25 ступени) и двухстороннее отражающее (белый/серебро)
- жесткий чехол для переноски в комплекте.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LL LR81544R SkyRapid Midi Kit комплект полотна на раме 1.5x1.5м. Легкий и удобный комплект Skylite Rapid от Lastolite/Manfrotto с жестким чехлом включает в себя два полотна для максимальной универсальности. На жесткую складную алюминиевую раму при помощи клипс можно прикрепить рассеивающее полотно (ослабляет световой поток на 1.25 ступени) или двухстороннее отражающее полотно (цвет белый/серебро). В набор входит удобный жесткий чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
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