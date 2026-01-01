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Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м
Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м
Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м

Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м

Lastolite
Артикул: MTG-2773

Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м. Алюминиевая рама для рамной системы Skylight Rapid. Ткани для рам Skylite доступны отдельно, так что вы можете комбинировать их по своему усмотрению. Рама предназначена для использования с тканевыми покрытиями размером 1,5 x 1,5 м. Устойчива к ржавчине. Эластичный шнур проходит через раму, удерживая ее в одном комплекте. Предназначен для использования с обложками SkyLite Rapid. Идеально подходит для фотографии и кино.

Описание

Lastolite LL LR815 алюминевая складная рама Skylite для рассеивателей Skyline 1,5х1,5 м

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