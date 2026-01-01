Описание

Комплект Skylite Rapid Medium Kit (1,1 × 2 м) объединяет ключевые элементы для профессионального управления светом: прочную алюминиевую раму Skylight Rapid Frame Medium, отражатель в конфигурации «серебро/белый», рассеиватель с компенсацией экспозиции 1,25 ступени, а также жёсткий кофр для хранения и переноски.

Система отличается универсальностью: раму легко закрепить на световой стойке (с держателем Skylite Rapid Griphead LL LA8446) или удерживать вручную благодаря оптимальному весу. Все компоненты можно приобрести как единым набором, так и отдельно — это даёт возможность подбирать комбинации под конкретные задачи.

Для рамы среднего размера доступны разные полотна: рассеиватели с компенсацией 0,75 и 1,25 ступени, а также отражатели в вариантах «серебро/белый», «чёрный/белый», «золотистый/белый» и «чёрный вельвет».

Конструкция рассчитана на работу в сложных условиях: лёгкая, но прочная рама быстро складывается, устойчива к ветру и снабжена эластичным шнуром, который исключает потерю деталей. Полотна фиксируются клипсами, что позволяет оперативно менять отражатели и рассеиватели из серии Skylite Rapid. Весь комплект компактно упаковывается в жёсткий кофр, обеспечивая удобство транспортировки.

Характеристики