Lastolite (82234) SKYLITE Silver/Gold ткань золото/серебро для отражателя 2х2 м

Артикул: NVF-7935

Lastolite (82234) SKYLITE Silver/Gold – двусторонняя ткань (золото/серебро) для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, серебро – 5600 К, золото – 3800 К.