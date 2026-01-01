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Lastolite (81106) SKYLITE Sunfire/Whit ткань двухсторонняя золото/белый для отражателя 110х110 см

Lastolite (81106) SKYLITE Sunfire/Whit ткань двухсторонняя золото/белый для отражателя 110х110 см

Lastolite
Артикул: NVF-7930

Lastolite (81106) SKYLITE Sunfire/Whit – двусторонняя ткань – мягкое золото/белый для отражателя, размером 110х110 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с небольшой, 110х110 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, белый – 5450 К, мягкое золото – 4750 К.

Описание

Lastolite (81106) SKYLITE Sunfire/Whit ткань двухсторонняя золото/белый для отражателя 110х110 см

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