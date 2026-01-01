Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 ткань для отражателя 110х110 см

KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 18"x24" (45x60 см).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 – ткань для отражателя, размером 110х110 см. Простой инструмент для смягчения света предназначен для использования с небольшой, 110х110 см рамой (в комплект не входит). С этой тканью мы получаем нейтральный белый диффузор, который изменяет поток света 0,7 стопа.
Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.
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KUPO Flag Frame – рама для текстильного флага-светорассеивателя. Изготовлена из стали. Размер 18"x24" (45x60 см).
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Высота может меняться в зависимости от потребностей фотографа в диапазоне от 49 до 227 см. Максимально допустимая нагрузка – 2,5 кг. Длина стойки в сложенном виде – 49 см, а вес всего 1,1 кг, что делает ее крайне простой в транспортировке.
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