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Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 ткань для отражателя 110х110 см

Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 ткань для отражателя 110х110 см

Lastolite
Артикул: NVF-7928

Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 – ткань для отражателя, размером 110х110 см. Простой инструмент для смягчения света предназначен для использования с небольшой, 110х110 см рамой (в комплект не входит). С этой тканью мы получаем нейтральный белый диффузор, который изменяет поток света 0,7 стопа.

Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс.

Описание

Lastolite (81101) SKYLITE Diffuser 0.7 ткань для отражателя 110х110 см

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