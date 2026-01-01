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Kupo KT-1824K комплект из шести флагов 45х60 см

Kupo KT-1824K комплект из шести флагов 45х60 см

Kupo
Артикул: DAN-8986

Флаги предназначены для моделирования освещения на съёмочной площадке.

Описание

Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе, с установочным штырём диаметром 9,5 мм - для моделирования освещения на съёмочной площадке.

Характеристики:

  • Вес: 5,5 кг

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