Kupo KT-1824K комплект из шести флагов 45х60 см

Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе, с установочным штырём диаметром 9,5 мм - для моделирования освещения на съёмочной площадке.
Характеристики:
- Вес: 5,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Флаги предназначены для моделирования освещения на съёмочной площадке.
Флаги - ткань с различной светопропускной способностью на металлическом каркасе, с установочным штырём диаметром 9,5 мм - для моделирования освещения на съёмочной площадке.
Характеристики:
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