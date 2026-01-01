Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см

Артикул: DAN-6684

Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits - комплект флагов для моделирования света в фотостудии.



Флаги размером 45х60 см изготовлены из ткани с разной светопропускной способностью. В комплекте - 6 шт. флагов на металлическом каркасе, имеют установочный штырь 9,5 мм. Для хранения и транспортировки предусмотрена сумка. Общий вес комплекта - 5,5 кг.

