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Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см
Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см
Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см

Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см

Kupo
Артикул: DAN-6684

Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits - комплект флагов для моделирования света в фотостудии.

Флаги размером 45х60 см изготовлены из ткани с разной светопропускной способностью. В комплекте - 6 шт. флагов на металлическом каркасе, имеют установочный штырь 9,5 мм. Для хранения и транспортировки предусмотрена сумка. Общий вес комплекта - 5,5 кг.

Описание

Флаги изготовлены из разного вида ткани.

  • Не огнестойкий материал: Artifcial Silk - белый, 1,6 stops. Рассеивает и смягчает свет без необходимости внешнего отражения.
  • Самозатухающий при горении материал: 1/4 Stop Silk - белый, 0,6 stops. Рассеивает свет без особой потери интенсивности, также отлично отражает световой поток.
  • Огнестойкий материал: White Single Nets - белый, 0,5 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает световой поток. White Double Nets - белый, 1,0 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет. Black Single Nets - черный, 0,6 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры. Black Double Nets - черный, 1,2 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.

Комплектация

  • Белый Artifcial Silk 1/4 Stop - 1 шт.
  • Белый 0,6 Stops - 1шт.
  • Белый White Single Nets 0,5 Stop - 1 шт.
  • Белый White Double Nets 1,0 Stops - 1 шт.
  • Черный Black Single Nets 0,6 Stops - 1 шт.
  • Черный Black Double Nets 1,2 stops - 1 шт.
  • Сумка

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