Kupo KT-1824K 18” x 24” Open End Net Kits комплект флагов 45х60 см

Флаги изготовлены из разного вида ткани.
- Не огнестойкий материал: Artifcial Silk - белый, 1,6 stops. Рассеивает и смягчает свет без необходимости внешнего отражения.
- Самозатухающий при горении материал: 1/4 Stop Silk - белый, 0,6 stops. Рассеивает свет без особой потери интенсивности, также отлично отражает световой поток.
- Огнестойкий материал: White Single Nets - белый, 0,5 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает световой поток. White Double Nets - белый, 1,0 stops. Сокращает интенсивность света, а также смягчает свет. Black Single Nets - черный, 0,6 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры. Black Double Nets - черный, 1,2 stops. Сокращает интенсивность света без изменения цветовой температуры.