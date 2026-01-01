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KUPO KH-20-SK 20'x20' Butterfly textile artificial silk w/bag рассеиватель 6х6 м белый шёлк
KUPO KH-20-SK 20'x20' Butterfly textile artificial silk w/bag рассеиватель 6х6 м белый шёлк
KUPO KH-20-SK 20'x20' Butterfly textile artificial silk w/bag рассеиватель 6х6 м белый шёлк

KUPO KH-20-SK 20'x20' Butterfly textile artificial silk w/bag рассеиватель 6х6 м белый шёлк

Kupo
Артикул: OLE-3198

Рассеиватель текстильный из белого искусственного шёлка. По кромке расположены латунные люверсы и шнуры для натяжения. Эластичная лента по углам для надежного крепления на раме.


Описание

Характеристики:

  • Ткань - Artificial Silk - белый искусственный шёлк
  • Степень поглощения - 1,6 stops
  • Размер рассивателя 6 х 6 м
  • Размер в сложенном виде 36 х 27 х 18 см
  • Вес 3.2 кг

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