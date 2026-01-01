KUPO KH-20 20'x20' Butterfly frame рама для рассеивателя 6х6 м

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Разборная рама Butterfly размер 6м х 6м из прочных алюминиевых трубок с 30 мм квадратным сечением, которые просто соединяются и разбираются для удобства использования. В комплекте крепежные петли, совместимые с крепежными головками типа Grip Head для установки на стойки. Комплект также подходит для сборки рамы размером 4'x4' (1,8х1,8 м) и 8'x8' (2,4 х2,4 м), 12'x12' (3,6 х3,6 м).
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