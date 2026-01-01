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KUPO KH-20 20'x20' Butterfly frame рама для рассеивателя 6х6 м
KUPO KH-20 20'x20' Butterfly frame рама для рассеивателя 6х6 м

KUPO KH-20 20'x20' Butterfly frame рама для рассеивателя 6х6 м

Kupo
Артикул: OLE-3197

Разборная рама Butterfly размер 6м х 6м из прочных алюминиевых трубок с 30 мм квадратным сечением, которые просто соединяются и разбираются для удобства использования. В комплекте крепежные петли, совместимые с крепежными головками типа Grip Head для установки на стойки. Комплект также подходит для сборки рамы размером 4'x4' (1,8х1,8 м) и 8'x8' (2,4 х2,4 м), 12'x12' (3,6 х3,6 м).

Описание

KUPO KH-20 20'x20' Butterfly frame рама для рассеивателя 6х6 м

Комплектация

  • 4 трубки 4' с внутренним креплением
  • 16 трубок 4' с внешним креплением
  • 2 крепежные петли
  • 2 уголка
  • 2 уголка с гайкой
  • 2 винта для уголка
  • 2 страховочных тросика

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