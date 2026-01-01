images
images
images
-10 %
Godox SF6090 набор флагов и сеток
Godox SF6090 набор флагов и сеток
Godox SF6090 набор флагов и сеток

Godox SF6090 набор флагов и сеток

Godox
Артикул: OLE-1590

Godox SF6090 набор флагов и сеток

Набор флагов и сеток Godox SF6090 предназначен для формирования, блокирования или рассеивания света от постоянных и импульсных источников во время фото- и видеосъемки. В комплект входят 5 складных рамок для флагов, 5 тканевых полотен 60х90см для различного управления светом, а также 2 пальца 35.5х10см и 2 точки Ø16.5см, позволяющие точнее регулировать свет на небольших объектах.

Описание

Пальцы и точки

Однотонные полотна и сетки в круглых (точки) и прямоугольных (пальцы) рамках позволяют управлять светом также, как флаги, но на небольших объектах или участках. Пальцы и точки подходят в ситуациях, когда большие полотна неудобны, например, в ограниченных пространствах или во время предметной съемки.

Цветовая маркировка

Полотна имеют цветную рамку, обозначающую тип флага, для быстрого подбора на съемочной площадке:

  • Черный – черный поглощающий экран
  • Красный – черная двойная сетка
  • Зеленый – черная одинарная сетка
  • Желтый – белая двойная сетка (два стопа)
  • Серый – белая одинарная сетка (один стоп)

Набор помещается в чехол с множеством карманов для переноски, легко вынимается, быстро приводится в рабочее положение и также быстро упаковывается вновь. Чехол имеет эргономичную ручку и легко транспортируется даже на большие расстояния.

Характеристики:

  • Размер полотен - 60 х 90 см
  • Размер пальца - 35,5 х 10 см
  • Размер точки - Ø16.5см
  • Диаметр флагштока флага - 9 мм
  • Диаметр флагштока точки - 6/8 мм
  • Материал рамки - сталь
  • Материал сеток/флагов - искусственный шелк
  • Размер чехла - 110 х 27 х 9 см
  • Вес комплекта - 7,1 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Бенджамин Внук – шведский фотограф с уникальным стилем
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.