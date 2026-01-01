Avenger I910SD полотно рассеивающее для флага 6х6' (180х180см)

Артикул: MTG-3072

Avenger предлагает широкую линейку текстильных полотен под рамы Butterfly для создания идеального света в помещении и на улице. Полотна сшиты из двух или более полотен. Мягкое рассеивающее полотно (сетка). Размер 180 см х 180 см.