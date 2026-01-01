Avenger I910SD полотно рассеивающее для флага 6х6' (180х180см)

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger предлагает широкую линейку текстильных полотен под рамы Butterfly для создания идеального света в помещении и на улице. Полотна сшиты из двух или более полотен. Мягкое рассеивающее полотно (сетка). Размер 180 см х 180 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter