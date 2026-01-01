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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная. Черный флаг Сетка Avenger I750T размером 24X36'' (60X91см) сделан из пружинной стали. Сетки и флаги используются для отсечения или смягчения света. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.
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