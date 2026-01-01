Артикул: MTG-2120

Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная. Черный флаг Сетка Avenger I750T размером 24X36'' (60X91см) сделан из пружинной стали. Сетки и флаги используются для отсечения или смягчения света. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.