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Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная

Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная

Avenger
Артикул: MTG-2120

Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная. Черный флаг Сетка Avenger I750T размером 24X36'' (60X91см) сделан из пружинной стали. Сетки и флаги используются для отсечения или смягчения света. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.

Описание

Avenger I750T сетка 24х36" (60х90см) черная тройная

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