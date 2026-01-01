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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная. Флаг Avenger I750S из плотной, непросветной ткани. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.
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