Артикул: MTG-2118

Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная. Флаг Avenger I750S из плотной, непросветной ткани. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.