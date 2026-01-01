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Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная
Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная

Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная

Avenger
Артикул: MTG-2118

Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная. Флаг Avenger I750S из плотной, непросветной ткани. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.

Описание

Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) одинарная

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