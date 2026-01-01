Артикул: MTG-2119

Avenger I750S сетка 24х36" (60х90см) черная одинарная. Флаг Avenger I750S из плотной, непросветной ткани. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.

