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Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная

Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная

Avenger
Артикул: MTG-2115

Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.

Описание

Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная

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