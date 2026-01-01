Артикул: MTG-2115

Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.