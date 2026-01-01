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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger I660S сетка без рамы 18х24" (45х60см) черная. Используется для управления естественным или искусственным светом. Может быть использован для защиты объектива камеры от вспышки и контроля рассеивания света от других источников. Для обеспечения идеального положения отражателей и флагов необходимы системы зажимов и стоек.
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