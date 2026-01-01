Характеристики:
Вес: 3,3 кг
Высота: 182 см
Длина: 60 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Avenger I1030 флаг 24x72 дюймов 60х182 см. Флаг используются для полной блокировки света и используются для отсекания света от естественных или искусственных источников. Также ониспользуется для защиты объективов от яркого света. Сделан из материала commando и имеет размеры 60х180см.
Характеристики:
Вес: 3,3 кг
Высота: 182 см
Длина: 60 см
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