Lastolite LR4834 отражатель серебряный/золотой 120 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LR4834 – двухсторонний круглый отражатель с серебряной и золотой поверхностями. Идеально подходит для портретной и фэшн-фотографии. Гибкие держатели помогают быстро сложить его в компактную сумку для переноски. Диаметр – 120 см. В сложенном состоянии – 48 см.
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