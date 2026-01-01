Артикул: MTG-2131

Lastolite LL LR3034 отражатель складной серебряный/золотой 75 см. Лайт-диск золото/серебро, 75 см, в сложенном состоянии 30 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.