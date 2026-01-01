Артикул: MTG-2126

Lastolite LL LR2041 отражатель складной золотой/белый 50 см. Лайт-диск золото/белый, 50 см, в сложенном состоянии 24 см. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.