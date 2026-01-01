Артикул: MTG-2125

Lastolite LL LR1241 отражатель складной золотой/белый 30 см. Отражатель круглый складной 30 см, поверхности золото/белая. Фирменный чехол в комплекте. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.