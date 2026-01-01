Lastolite (3731) TriGrip Large Silver отражатель серебряный 120 см

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (3731) TriGrip Large Silver – гибкий треугольный отражатель с ручкой, размером 120 см. Используется для направления светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке. В сложенном состоянии, размер, см – 51. Цвет – серебро.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter