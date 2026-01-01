Rekam SSBR 100 жаропрочный софтбокс с углублением серебряный 100х100 см

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam SSBR 100 – жаропрочный серебряный софтобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Оснащен мягко рассеивающими внутренним и внешним диффузорами. Может использоваться с галогенными приборами и моноблоками мощностью до 650 Вт. Габариты – 100х100 см. Байонетное кольцо в комплект не входит.
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