Артикул: MTG-2015

Rekam SBN 513S софтбокс 50х130 см с адаптером. Жаропрочный софтбокс Rekam SBN 513S с кольцом-адаптером типа Bowens, 50х130 см.

Софтбокс - насадка для источника света, создающая мягкое, направленное освещение; применяется в качестве рассеивателя для портретной и предметной фотосъемки, и является необходимым аксессуаром в каждой фотостудии. Углубление для аксессуаров позволяет применять специальные маски, меняющие форму и интенсивность света.