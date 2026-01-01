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Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam SBN 513S софтбокс 50х130 см с адаптером. Жаропрочный софтбокс Rekam SBN 513S с кольцом-адаптером типа Bowens, 50х130 см.
Софтбокс - насадка для источника света, создающая мягкое, направленное освещение; применяется в качестве рассеивателя для портретной и предметной фотосъемки, и является необходимым аксессуаром в каждой фотостудии. Углубление для аксессуаров позволяет применять специальные маски, меняющие форму и интенсивность света.
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