Profoto RFi 3' Octa Softbox (254711) октобокс 90 см

Артикул: NVF-2638

Profoto Softbox RFi 3' Octa (254711) – компактный октобокс диаметром 90 см и глубиной 47 см. Внутренняя поверхность серебристая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы. Установочное кольцо приобретается отдельно.