Profoto RFi 3' Octa Softbox (254711) октобокс 90 см

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Softbox RFi 3' Octa (254711) – компактный октобокс диаметром 90 см и глубиной 47 см. Внутренняя поверхность серебристая, внутренний и внешний диффузоры – съемные. Может быть использован в небольших домашних и коммерческих студиях, расположенных на ограниченном пространстве. С помощью октобокса обеспечивается равномерный и мягкий свет. Создает красивый блик, округлой формы. Установочное кольцо приобретается отдельно.
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