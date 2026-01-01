Profoto KIT RFi Softbox 60x90 (901182) софтбокс в комплекте с решеткой и установочным кольцом

Артикул: NVF-2641

Profoto KIT RFi Softbox 60x90 (901182) – софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии. Комплектуется решеткой и установочным кольцом Profoto.