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Profoto (101213) OCF Softbox 1,3x1,3' софтбокс

Profoto (101213) OCF Softbox 1,3x1,3' софтбокс

Profoto
Артикул: NVF-5183

Profoto OCF Softbox 1,3x1,3' – софтбокс создает мягкий, направленный свет. Модель изготовлена из уникального материала, благодаря которому остается очень легкой. Вторым достоинством является простота и быстрота монтажа аксессуара, ведь софтбоксы OCF Softboxes разработаны специально для работы на выезде, где требуется особая оперативность.

Софтбокс оснащен встроенным рассеивателем, уникальными переходными кольцами Speedring и спицами с цветовой кодировкой. Может использоваться с сотами Softgrid для более точного управления светом.

Описание

Profoto (101213) OCF Softbox 1,3x1,3' софтбокс

Комплектация

 

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