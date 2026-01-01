Profoto (101213) OCF Softbox 1,3x1,3' софтбокс

Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto OCF Softbox 1,3x1,3' – софтбокс создает мягкий, направленный свет. Модель изготовлена из уникального материала, благодаря которому остается очень легкой. Вторым достоинством является простота и быстрота монтажа аксессуара, ведь софтбоксы OCF Softboxes разработаны специально для работы на выезде, где требуется особая оперативность.
Софтбокс оснащен встроенным рассеивателем, уникальными переходными кольцами Speedring и спицами с цветовой кодировкой. Может использоваться с сотами Softgrid для более точного управления светом.
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Manfrotto 1052BAC Master stand – прочная и легкая стойка для студийного оборудования, изготовлена по технологии Adapto. Снабжена пневмоамортизатором. Максимальная нагрузка 5 кг. Цвет черный.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.