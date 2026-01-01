Profoto (101213) OCF Softbox 1,3x1,3' софтбокс

Артикул: NVF-5183

Profoto OCF Softbox 1,3x1,3' – софтбокс создает мягкий, направленный свет. Модель изготовлена из уникального материала, благодаря которому остается очень легкой. Вторым достоинством является простота и быстрота монтажа аксессуара, ведь софтбоксы OCF Softboxes разработаны специально для работы на выезде, где требуется особая оперативность.

Софтбокс оснащен встроенным рассеивателем, уникальными переходными кольцами Speedring и спицами с цветовой кодировкой. Может использоваться с сотами Softgrid для более точного управления светом.