images
images
images
images
images
-6 %
Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см
Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см
Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см
Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см
Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см

Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см

Phottix
Артикул: OLE-1786


Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" софтбокс 30х140 см

Панорамный стрипбокс размером 30х140 см сочетает в себе стрипбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный стрипбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.


Описание

Стрипбокс серии G-Capsule имеет светонепроницаемое черное внешнее покрытие, белую внутреннюю поверхность из термостойкого тканевого материала, который выдерживает температуру до 120 ° C, основу из 4 спиц из стекловолокна, отличающихся легкостью, прочностью и долговечностью. Стрипбокс легко сложить для экономии места при хранении. Система также включает в себя набор магнитных гелевых держателей 4 цветов.

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.

Стрипбокс поставляется с сумкой для переноски.

Характеристики:

  • Размеры в разложенном виде (стрипбокс + зонт): 300мм х 1400 мм x 940 мм
  • Размеры в разложенном виде (стрипбокс): 300мм х 1400 мм x 550 мм
  • Размер в разложенном виде (зонт): 300мм х 1400 мм x 390 мм
  • Размер в сложенном виде (стрипбокс): диаметр 180 мм x 890 мм
  • Размер в сложенном виде (зонт): 840 мм x 140 мм x 120 мм
  • Вес стрипбокса с креплением Bowens: 1,268 кг
  • Вес зонта: 495 г

Отзывы о товаре

Оставить отзыв
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.