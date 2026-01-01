Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см

Артикул: OLE-1786





Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" софтбокс 30х140 см

Панорамный стрипбокс размером 30х140 см сочетает в себе стрипбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный стрипбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов. Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.

Оснащен байонетом Bowens.



