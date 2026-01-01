Phottix 83727 G-Capsule Softbox 12"x55" многофунциольный софтбокс 30х140 см

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.
Стрипбокс поставляется с сумкой для переноски.
Характеристики:
Размеры в разложенном виде (стрипбокс + зонт): 300мм х 1400 мм x 940 мм Размеры в разложенном виде (стрипбокс): 300мм х 1400 мм x 550 мм Размер в разложенном виде (зонт): 300мм х 1400 мм x 390 мм Размер в сложенном виде (стрипбокс): диаметр 180 мм x 890 мм Размер в сложенном виде (зонт): 840 мм x 140 мм x 120 мм Вес стрипбокса с креплением Bowens: 1,268 кг Вес зонта: 495 г