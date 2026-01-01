Phottix 83724 G-Capsule Deep Softbox 33" многофунциольный глубокий октобокс 85 см

Софтбокс серии G-Capsule имеет светонепроницаемое черное внешнее покрытие, белую внутреннюю поверхность из термостойкого тканевого материала, который выдерживает температуру до 120 ° C, основу из 16 спиц из стекловолокна, отличающихся легкостью, прочностью и долговечностью. Софтбокс легко сложить для экономии места при хранении. Система также включает в себя набор магнитных гелевых держателей 4 цветов.
Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.
Софтбокс поставляется с сумкой для переноски.
Характеристики:
Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): диаметр 850 мм x 940 мм Размеры в разложенном виде (софтбокс): диаметр 850 мм x 560 мм Размер в разложенном виде (зонт): диаметр 850 мм x 380 мм Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,57 кг Вес зонта: 491 г