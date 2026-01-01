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NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens
NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens
NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens
NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens
NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens

NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens

NEEWER
Артикул: MTG-4734

NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с креплением Bowens. Восьмиугольный софтбокс NEEWER SF-RPBO26 65 см. Этот софтбокс преобразует жесткий свет вспышки в мягкий и объемный, идеальный для портретной, предметной и ивент-съемки. Он обеспечивает равномерное освещение без резких теней, подчеркивая естественность и глубину кадра.

Описание

  • Идеальный мягкий свет: Глубокие и мягкие тени для выразительных портретов, профессиональной предметной съемки и мероприятий.
  • Универсальное крепление Bowens: Совместим с огромным парком студийных вспышек (Neewer CB60, CB100, CB150, Godox, Aputure и др.).
  • Мгновенная раскладка: Экономит время на съемочной площадке благодаря быстрой и интуитивной системе сборки.
  • Портативность и легкость: Компактный в сложенном виде и легкий (всего 600 г) для комфортной транспортировки и хранения.
  • Прочная конструкция: Надежные материалы (металл, пластик, нейлон) гарантируют долгий срок службы.

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
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