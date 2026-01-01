NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens

Артикул: MTG-4734

NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с креплением Bowens. Восьмиугольный софтбокс NEEWER SF-RPBO26 65 см. Этот софтбокс преобразует жесткий свет вспышки в мягкий и объемный, идеальный для портретной, предметной и ивент-съемки. Он обеспечивает равномерное освещение без резких теней, подчеркивая естественность и глубину кадра.