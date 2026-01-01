NEEWER SF-RPBO26, 26"/65 см софтбокс с крепленеем Bowens

- Идеальный мягкий свет: Глубокие и мягкие тени для выразительных портретов, профессиональной предметной съемки и мероприятий.
- Универсальное крепление Bowens: Совместим с огромным парком студийных вспышек (Neewer CB60, CB100, CB150, Godox, Aputure и др.).
- Мгновенная раскладка: Экономит время на съемочной площадке благодаря быстрой и интуитивной системе сборки.
- Портативность и легкость: Компактный в сложенном виде и легкий (всего 600 г) для комфортной транспортировки и хранения.
- Прочная конструкция: Надежные материалы (металл, пластик, нейлон) гарантируют долгий срок службы.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00