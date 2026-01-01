Характеристики :
- Размер - 1500 x 880 мм
- Вес - 5,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX SB-NLM-150-PR Parobolic Softbox 150cm with NLM mount софтбокс.
Разработанный специально для серии Evoke, параболический софтбокс обеспечивает равномерное и мягкое качество света. Входящая в комплект сотовая решетка позволяет сузить распространение луча и контролировать поток, а съемные рассеиватели обеспечивают пользователю красивый, мягкий свет.
Характеристики :
Параболический софтбокс с креплением NL - 1 шт
Облегченный диффузор - 1 шт
Стандартный диффузор - 1 шт
Сотовая решетка - 1
Сумка для переноски - 1
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