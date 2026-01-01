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NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс
NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс
NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс
NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс

NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс

NANLUX
Артикул: DAN-9993

NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс.

Прямоугольный софтбокс Dyno расширяет зону освещения светильников Dyno 650С, создавая красивое мягкое освещение.
Разработанный специально для серии Dyno, мягкий модификатор обеспечивает плавное и равномерное качество света. Входящая в комплект сотовая решетка позволяет сузить угол луча и контролировать блики, чтобы осветить определенные участки объекта съемки.


Описание

Характеристики: 

  • Размер - 1200 x 800 x 350 мм
  • Вес - 2,3 кг 

Комплектация

Прямоугольный софтбокс - 1
Внутренний диффузор - 1
Облегченный диффузор - 1
Стандартный диффузор - 1
Сотовая решетка - 1
Сумка для переноски - 1

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
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