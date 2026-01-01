Характеристики:
- Размер - 1200 x 800 x 350 мм
- Вес - 2,3 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX SB-DN650C-RT+EC Rectangle Softbox for Dyno 650C софтбокс.
Прямоугольный софтбокс Dyno расширяет зону освещения светильников Dyno 650С, создавая красивое мягкое освещение.
Разработанный специально для серии Dyno, мягкий модификатор обеспечивает плавное и равномерное качество света. Входящая в комплект сотовая решетка позволяет сузить угол луча и контролировать блики, чтобы осветить определенные участки объекта съемки.
Характеристики:
Прямоугольный софтбокс - 1
Внутренний диффузор - 1
Облегченный диффузор - 1
Стандартный диффузор - 1
Сотовая решетка - 1
Сумка для переноски - 1
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