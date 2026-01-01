Характеристики:
- Размер - 1320 x 465 мм
- Вес - 2,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
NANLUX SB-DN650C-O-EC Octagonal softbox for 650C софтбокс.
Софтбокс Dyno Octa создает красивое мягкое освещение.
Разработанный специально для прибора Dyno 650С, мягкий модификатор обеспечивает плавное и равномерное качество света. Входящая в комплект сотовая решетка позволяет сузить угол луча и контролировать поток света.
Характеристики:
Восьмиугольный софтбокс - 1
Внутренний диффузор - 1
Облегченный диффузор - 1
Стандартный диффузор - 1
Сотовая решетка - 1
Сумка для переноски - 1
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter