Lumifor LS-3090 ULTRA стрипбокс 30х90 см с адаптером Bowens

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lumifor LS-3090 ULTRA – стрипбокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 1,7. Размер, см – 30х90.
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