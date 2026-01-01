Lumifor LS-3090 ULTRA стрипбокс 30х90 см с адаптером Bowens

Артикул: OLE-1327

Lumifor LS-3090 ULTRA – стрипбокс, изготовлен из современных материалов. Предназначен для получения равномерного и мягкого освещения. Идеально подойдет для портретной съемки, рекламы и фэшн-фотографии. Наружный рассеиватель крепится в углубление с помощью широкой ленты-липучки. Байонет Bowens. Вес, кг – 1,7. Размер, см – 30х90.